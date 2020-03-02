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Орловские бадминтонисты вернулись из Нижегородской области с победой

Завершились Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону Emerald cup. Турнир самой высокой звездности собрал почти 300 участников из 14 регионов России. В числе победителей - наши ребята.


Орловские спортсмены сыграли в пяти финалах и в трех из них победили. Золото в мужской одиночной категории до 17 лет и в смешанной парной категории до 17 лет завоевал наш 15-летний спортсмен Богдан Назаров. Кроме того он взял серебро в мужской парной категории.

В женской одиночной категории до 15 лет чемпионкой стала Яна Петрова, завоевав к тому же серебро в женской парной категории.

Самая сильная конкуренция и сильнейший состав участников был в категории до 13 лет. Там нашу область представляла Амина Ахметшина и во всех категориях остановилась в шаге от медалей.


Мария Семак
2 марта 2020 года
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