Орловские бадминтонисты вернулись из Нижегородской области с победой Завершились Всероссийские юниорские и юношеские соревнования по бадминтону Emerald cup. Турнир самой высокой звездности собрал почти 300 участников из 14 регионов России. В числе победителей - наши ребята.





Орловские спортсмены сыграли в пяти финалах и в трех из них победили. Золото в мужской одиночной категории до 17 лет и в смешанной парной категории до 17 лет завоевал наш 15-летний спортсмен Богдан Назаров. Кроме того он взял серебро в мужской парной категории.



В женской одиночной категории до 15 лет чемпионкой стала Яна Петрова, завоевав к тому же серебро в женской парной категории.



Самая сильная конкуренция и сильнейший состав участников был в категории до 13 лет. Там нашу область представляла Амина Ахметшина и во всех категориях остановилась в шаге от медалей.





Мария Семак

2 марта 2020 года



