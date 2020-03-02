Благоустройство и ремонт общественных территорий необходимо завершить к 1 сентября Почти 400 миллионов рублей в этом году будут направлены на ремонт дворовых и общественных территорий в разных уголках Орловщины.





Финансы уже доведены до муниципалитетов, торги по определению подрядчиков в самом разгаре. Вопрос реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» стал главным, на прошедшем сегодня заседании областного правительства.



Работа в этом году охватит 38 муниципалитетов. Отремонтированы должны быть 161 двор и 25 общественных территорий. Но эти цифры не конечные - в некоторых районах уже складывается экономия, которая позволит привести в порядок ещё несколько объектов. До 24 апреля должны закончиться все конкурсные процедуры. До майских праздников с подрядчиками необходимо заключить контракты. Сами работы должны быть выполнены до 1 сентября.



Губернатор Андрей Клычков акцентировал внимание на необходимости контроля за выполнением работ. В случае срыва сроков, следует расторгать контракты незамедлительно, с тем чтобы найти подрядчиков и завершить работы до наступления холодов, отметил глава региона.





Антон Киселёв

2 марта 2020 года



