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Благоустройство и ремонт общественных территорий необходимо завершить к 1 сентября

Почти 400 миллионов рублей в этом году будут направлены на ремонт дворовых и общественных территорий в разных уголках Орловщины.


Финансы уже доведены до муниципалитетов, торги по определению подрядчиков в самом разгаре. Вопрос реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» стал главным, на прошедшем сегодня заседании областного правительства.

Работа в этом году охватит 38 муниципалитетов. Отремонтированы должны быть 161 двор и 25 общественных территорий. Но эти цифры не конечные - в некоторых районах уже складывается экономия, которая позволит привести в порядок ещё несколько объектов. До 24 апреля должны закончиться все конкурсные процедуры. До майских праздников с подрядчиками необходимо заключить контракты. Сами работы должны быть выполнены до 1 сентября.

Губернатор Андрей Клычков акцентировал внимание на необходимости контроля за выполнением работ. В случае срыва сроков, следует расторгать контракты незамедлительно, с тем чтобы найти подрядчиков и завершить работы до наступления холодов, отметил глава региона.


Антон Киселёв
2 марта 2020 года
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