В Орле подводят итоги чемпионата молодых профессионалов В программе областного этапа Чемпионата WorldSkills Russia было заявлено 30 компетенций.





Молодые орловцы доказывали свое профессиональное мастерство в течение недели. Их навыки оценивало жюри, в состав которого вошли представители других регионов. Отбор был строгим - победители будут представлять Орловщину на финальном этапе в Новокузнецке.



Кстати, впервые в этом году свои профессиональные навыки демонстрировали автослесари и аграрии.



Церемония награждения лучших проходит сейчас во Дворце Пионеров.





Оксана Гранн

2 марта 2020 года



