Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Сегодня в областном правительстве обсудили программу «Формирования комфортной городской среды».



- Для транспорта - закрыли, для «Водоканала» - открыли. В Орле на Высоковольтной перекрыли движение до 10 апреля. Там тянут новый водовод.



- Кто представит Орловщину в Новокузнецке? В Орле подводят итоги регионального Чемпионата «Молодые профессионалы».



- Гори-гори ярко! Шумно, весело и хлебосольно проводили зиму.



- С победой - из Нижнего Новгорода. Орловские спортсмены завоевали на турнире по бадминтону четыре медали - две золотых и две серебряных.



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Вести-Орёл

2 марта 2020 года



