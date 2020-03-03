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Орловцы жалуются на потухшие экраны телевизоров

Многие потеряли возможность следить за информационной картиной дня, смотреть любимые фильмы и передачи. Причина - отсутствие вещания. Телевизор выключается и экран остается темным на час, а то и больше. Ситуация повторяется регулярно.


К нам обратились абоненты кабельного оператора «Антенна-сервис». Наш корреспондент обратилась в офис компании. Но технический директор отказался давать комментарии. На сайте этого кабельного оператора указана причина отключений – «солнечная активность». Продолжится она, согласно прогнозам их специалистов, и в марте.

В Орле шесть кабельных операторов, и на остальных пока эта активность небесного светила не подействовала. По информации метеорологических сайтов, магнитосфера в феврале и марте спокойная. В центре коммутации в последнее время никаких сбоев не фиксировалось.

Павел Величко, главный инженер филиала РТРС «Орловский ОРТПЦ»: «Сигнал - одинаковый для всех операторов. Он попадает к ним и уже от них расходится к абонентам. При возникновении аварийных ситуаций дежурная смена кабельных сетей связывается с нами и работа восстанавливается».

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский ОРТПЦ»: «Всем телезрителям, в первую очередь, мы бы посоветовали проверить возможность приема эфирного цифрового телевизионного сигнала».

Владельцам современных телевизоров придется подобрать антенну. Если телевизор, выпущен до 2012 года, выручит приставка.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский ОРТПЦ»: «В магазинах техники и электроники их большое количество. Можно приобрести, установить и смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве со стереозвуком с региональными новостями на каналах «Россия» и «Россия-24» и на канале ОТР».



Анна Вайсергисер
2 марта 2020 года
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