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В Орле подвели итоги военно-патриотической игры «Вперед, мальчишки!»

За победу боролись команды, оказывавшиеся лучшими на районном этапе.


В финале команды должны были пройти семь испытаний - от строевой подготовки до демонстрации знаний правил дорожного движения, и информации о роде войск, которые они представляют: история возникновения, направленность, вооружение и форма одежды. Здесь были и «Гусары», и «Буденовцы», и «Десантники», и «Летчики».

В каждой команде по шесть учеников младших классов и капитан-старшеклассник. Его задача не только организовать отряд и представить, но и быть примером для младших товарищей. Одна из задач командира - суметь разрешить возникший в отряде конфликт. А это уже психологические и педагогические качества.

Со своими обязанностями, несмотря на название «Вперед, мальчишки!», справляются и представительницы женского пола.

Галина Зубова, председатель пионерской организации «Орлята»: «Девчонки хотят доказать, что они не хуже мальчишек могут пройти все испытания и, я думаю, на следующий год эта игра уже будет называться, как в советские годы, «Зарничка».

Отряды с успехом продемонстрировали командный дух в спортивной эстафете, а также топографические знания и умение оказывать первую медицинскую помощь при прохождении туристической полосы препятствий.

В результате, по итогам всех конкурсов, победителями игры стали «Моряки» из мценского лицея №5. Второе место разделили «Казачата» из 51-й орловской школы и кромская команда. Закрыли тройку лидеров ребята из Новосиля.


Татьяна Тимохина
2 марта 2020 года
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