вторник 3.03.2020 00:53:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков поблагодарил главу Дмитровского района за «Голубя Кантемира»

Глава региона поздравил Сергея Козина с победой на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.


Как победитель конкурса город Дмитровск получит федеральный грант в размере 45 млн рублей на реализацию проекта благоустройства «Голубь Кантемира». Итоги конкурса были подведены 28 февраля в рамках II Всероссийского форума малых городов и исторических поселений, который проходил в Тюмени. На конкурс было подано порядка 300 заявок, 80 участников стали победителями. Проекты Малоархангельска, Болхова и Мценска стали финалистами конкурса.

У истоков проекта благоустройства «Голубь Кантемира» стоял молодой орловский архитектор Дмитрий Жданов. Серьезную помощь в создании проекта оказали московские специалисты, в их числе Никита Асадов.

Общая стоимость проекта составляет 76 млн рублей. 45 млн рублей − федеральные грантовые средства, остальное финансирование поступит из регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Проект «Голубь Кантемира» − концепция развития и благоустройства центральной части Дмитровска, предусматривающая работу с тремя ключевыми общественными пространствами: сквер Дмитрия Кантемира, площадь перед Домом культуры и бульвар (фрагмент пешеходной части Социалистической улицы), сообщает информационный портал Орловской области.

Сегодня Андрей Клычков отметил, что победа в конкурсе, а также выход в финал – это результат серьезной кропотливой работы, в рамках которой прошли многочисленные встречи с жителями, было организовано обсуждение вопросов благоустройства с архитекторами.


Орловское Информбюро
2 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.