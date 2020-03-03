Андрей Клычков поблагодарил главу Дмитровского района за «Голубя Кантемира» Глава региона поздравил Сергея Козина с победой на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.





Как победитель конкурса город Дмитровск получит федеральный грант в размере 45 млн рублей на реализацию проекта благоустройства «Голубь Кантемира». Итоги конкурса были подведены 28 февраля в рамках II Всероссийского форума малых городов и исторических поселений, который проходил в Тюмени. На конкурс было подано порядка 300 заявок, 80 участников стали победителями. Проекты Малоархангельска, Болхова и Мценска стали финалистами конкурса.



У истоков проекта благоустройства «Голубь Кантемира» стоял молодой орловский архитектор Дмитрий Жданов. Серьезную помощь в создании проекта оказали московские специалисты, в их числе Никита Асадов.



Общая стоимость проекта составляет 76 млн рублей. 45 млн рублей − федеральные грантовые средства, остальное финансирование поступит из регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.



Проект «Голубь Кантемира» − концепция развития и благоустройства центральной части Дмитровска, предусматривающая работу с тремя ключевыми общественными пространствами: сквер Дмитрия Кантемира, площадь перед Домом культуры и бульвар (фрагмент пешеходной части Социалистической улицы), сообщает информационный портал Орловской области.



Сегодня Андрей Клычков отметил, что победа в конкурсе, а также выход в финал – это результат серьезной кропотливой работы, в рамках которой прошли многочисленные встречи с жителями, было организовано обсуждение вопросов благоустройства с архитекторами.





Орловское Информбюро

2 марта 2020 года



