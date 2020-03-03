В Орле на бульваре Победы открыли бюсты Героев России Алексея Скворцова и Александра Рязанцева Они оба погибли на Северном Кавказе, защищая интересы Отечества до последних секунд жизни.





Родные и близкие, ветераны и представители власти почтили память солдат минутой молчания. Памятники установили на средства президентского гранта и на пожертвования общественности. Гранитные постаменты изготовили в Санкт-Петербурге, а сами бюсты отливали в Москве.



Эти бюсты будут напоминать не только о подвиге Александра и Алексея, но и обо всех других парнях, которые ценой собственной жизни отстаивали интересы Отечества за его пределами.





Мария Семак

2 марта 2020 года



