Победителями IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стали 33 конкурсанта

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Победителями IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стали 33 конкурсантаВ Орловской области призерами стали 61 человек, медальонами за профессионализм награждены 4 участника.
Чемпионат по системе WorldSkills Russia проходил в Орловской области в период с 25 февраля по 29 февраля 2020 года по 30 профессиональным компетенциям. В соревнованиях приняли участие 420 конкурсантов и квалифицированных экспертов. Всего мероприятия в рамках соревнований посетили около 5000 человек – участников и гостей.
Теперь победители и призеры пройдут отборочные соревнования в ЦФО на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новокузнецке.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
2 марта 2020 года