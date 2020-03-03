Победителями IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» стали 33 конкурсанта

В Орловской области призерами стали 61 человек, медальонами за профессионализм награждены 4 участника.

Чемпионат по системе WorldSkills Russia проходил в Орловской области в период с 25 февраля по 29 февраля 2020 года по 30 профессиональным компетенциям. В соревнованиях приняли участие 420 конкурсантов и квалифицированных экспертов. Всего мероприятия в рамках соревнований посетили около 5000 человек – участников и гостей.

Теперь победители и призеры пройдут отборочные соревнования в ЦФО на право участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Новокузнецке.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

