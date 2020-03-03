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Два орловца устроили потасовку у кабинета забора крови

Сегодня в социальных сетях было опубликовано видео, которое набрало уже больше 14 тысяч просмотров. Место действия Плещеевская больница. Участники - пожилые жители Орловщины, которые приехали сдать кровь на анализ.


Один из мужчина подошел к двери кабинета забора крови и стал утверждать, что занимал очередь ранее, но ни один из очередников его не узнал. После началась потасовка. Вспыльчивых пенсионеров пытались разнять женщины, стоявшие рядом, но на уговоры они не поддавались. Подействовало замечание одной из сотрудниц больницы. 
 
За день кровь здесь сдает около сотни человек. 
 
Любовь Синицына, зам. главврача по амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению Плещеевской ЦРБ: «В больнице работают два процедурных кабинета, но тем не мене, этот вид деятельности достаточно востребованный, и пациентов с утра - потому что люди приходят все-таки сдавать анализы натощак - собирается достаточно много. Процедурный кабинет работал в штатном режиме. Кровь у всех взяли на анализ. И этих пациентов обслужили в том числе».



Анна Вайсергисер
2 марта 2020 года
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