Два орловца устроили потасовку у кабинета забора крови

Сегодня в социальных сетях было опубликовано видео, которое набрало уже больше 14 тысяч просмотров. Место действия Плещеевская больница. Участники - пожилые жители Орловщины, которые приехали сдать кровь на анализ.

Один из мужчина подошел к двери кабинета забора крови и стал утверждать, что занимал очередь ранее, но ни один из очередников его не узнал. После началась потасовка. Вспыльчивых пенсионеров пытались разнять женщины, стоявшие рядом, но на уговоры они не поддавались. Подействовало замечание одной из сотрудниц больницы.

За день кровь здесь сдает около сотни человек.