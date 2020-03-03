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МЧС: сжигание сухой растительности приведет к беде

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 32 раза – по 16 выездов на ликвидацию пожаров и на различные происшествия, в том числе девять выездов – на тушение возгораний сухой растительности.


С наступлением весеннего периода приобретает актуальность проблема стихийного сжигания сухой травы. Общая площадь горения сухой травы составила более трех гектаров. Чтобы потушить большой очаг горения требуется работа в течение нескольких часов. 
 
1 марта очаги горения сухой растительности были зафиксировано в городе Орле – три, Орловском районе – пять и Болховском районе – один.
 
Сжигание травы и мусора не проходит бесследно. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородному слою почвы необходимо минимум семь лет на восстановление. Вместе с тем, во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих своим содержанием природную среду, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.



Орловское Информбюро
3 марта 2020 года
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