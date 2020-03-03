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Цыплёнок ВиПиН стал талисманом Всероссийской переписи населения-2020

Жюри конкурса по созданию талисмана Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года назвали лучшей работу архитектора и иллюстратора из Самары. Созданный им цыплёнок ВиПиН появится на печатной, информационной и рекламной продукции.


На звание талисмана ВПН-2020 претендовали более 900 работ из 74 регионов России. Наиболее активными оказались жители Московской, Ленинградской и Саратовской областей. Многие конкурсанты прислали сразу по две-три работы.
 
Среди представленных работ с большим отрывом лидировали образы медведя, мыши, собаки и пернатых: участники прислали 20 изображений аистов, 15 — филинов, двух жар-птиц и одного утенка. Треть участников учла, что ВПН-2020 — первая цифровая перепись, и снабдила свои талисманы электронными планшетами и смартфонами.
 
ВПН пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. 
 
При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщает сайт администрации города Орла.



Орловское Информбюро
3 марта 2020 года
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