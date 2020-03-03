Трудовая онлайн Какие преимущества дает электронная трудовая книжка для сотрудника и работодателя? Узнать об этом можно сегодня. Роструд проводит горячую линию.





Позвонить можно с 12 до 13 часов. Жителям Орловской области и других регионов расскажут о том, какие действия должен выполнить работодатель в связи с введением электронной трудовой книжки, как защищены работники и сведения об их трудовой деятельности.



Свои вопросы можно будет задать по телефону: 8-800-200-09-09 (звонки бесплатные из всех регионов России) или по электронной почте zavtrak@rg.ru.





Надежда Невматулина

3 марта 2020 года



