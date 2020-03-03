Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Верные Отечеству - до последних секунд жизни. Сегодня в Орле увековечили в бронзе подвиги двух Героев России - Александра Рязанцева и Алексея Скворцова.





- 165 общественных территорий и 450 дворов: Орловщина преобразится. Когда начнутся работы, и в какую сумму обойдется финансирование?





- От юниоров до мудрых и опытных. Сегодня в Орле подвели итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы».





- Сорок дней воздержания от животной пищи и дурных мыслей и поступков. Сегодня у православных христиан начался Великий пост.