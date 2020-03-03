При аварии в Кромском районе погиб пассажир ДТП произошло 2 марта в 7:20.





39-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, в районе 406 км автодороги М-2 «Крым» допустил съезд в левую обочину, поочередно врезался в опоры ЛЭП и опрокинулся.



В результате ДТП пассажир – 31-летний мужчина скончался на месте ДТП. Еще один пассажир получил телесные повреждения.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, один человек погиб.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



