В Орле ГАЗель сбила подростка-велосипедиста ДТП произошло 2 марта в 10 часов утра.





21-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при выезде с прилегающей территории в районе д. 22 по ул. Нормандия-Неман не уступил дорогу и допустил наезд на велосипедиста – 13-летнего мальчика, который на велосипеде двигался по тротуару. Велосипедист получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 7 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, один человек погиб.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



