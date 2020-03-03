Орловец Денис Малый стал лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года» Победу он завоевал в номинации «Инженерное искусство молодых» по направлению «Радиотехника, электроника, связь».





Сегодня молодой орловец занимается исследованиями тенденций в области силовых полупроводниковых приборов и разработкой новейшего оборудования мирового уровня, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



