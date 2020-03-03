Орловские спасатели провели уроки по гражданской обороне Занятия приурочили к Всемирному дню ГО.





Российская Федерация является одной из 18 стран-участниц международной организации гражданской обороны. Сотрудники регионального главка МЧС решили напомнить детям о нормах безопасности и правилах поведения в экстремальных ситуациях. Информация, естественно, была адаптирована к возрасту слушателей. Уроки прошли во всех школах Орла, а также в некоторых районах области.





Иван Суверин

3 марта 2020 года



