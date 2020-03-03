В Орле сгорела «Лада Гранта» Пожар произошел накануне днем.





Автомобиль горел на улице Зеленый берег в городе Орле. В результате пожара автомобиль «Лада Гранта» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 32 раза – по семь выездов на ликвидацию пожаров и на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



