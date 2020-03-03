В Болховском районе сгорела хозпостройка ЧП произошло накануне утром.





Хозяйственная постройка загорелась в деревне Новый Синец Болховского района. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, хозяйственная постройка выгорела по всей площади – 15 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 32 раза – по семь выездов на ликвидацию пожаров и на различные происшествия.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



