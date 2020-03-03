Орловская прокуратура проверит информацию о нарушениях прав сироты

Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства при выделении сиротам жилья, его соответствие установленным требованиям к жилым помещениям. При наличии оснований будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Троснянского района. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены прокурором Орловской области на контроль».