Орловская прокуратура проверит информацию о нарушениях прав сироты В сети Интернет появились сведения о том, что в Троснянском районе под жилье выдали бараки.





На неудовлетворительные условия в предоставленных сиротам квартирах пожаловалась в соцсетях местная жительница.



Информация быстро распространилась в местных и даже федеральных СМИ. В главном правоохранительном ведомстве региона ситуацию взяли на контроль, назначили проверку и вынесут объективную оценку.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства при выделении сиротам жилья, его соответствие установленным требованиям к жилым помещениям. При наличии оснований будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации Троснянского района. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены прокурором Орловской области на контроль».





Иван Суверин

3 марта 2020 года



