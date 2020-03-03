Орловская школа № 13 закрыта на карантин в связи с ОРВИ 2 марта в школу из-за болезни не пришли 7,5% от общего количества учащихся.





Наибольшее количество заболевших в школе №13 имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева: здесь на карантин с сегодняшнего дня закрыты четыре класса. Ребята выйдут на занятия 10 марта, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



