«Метель» накрыла орловский Главпочтамт 28 февраля там прошли командно-штабные учения.





В ходе учений отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте массового пребывания людей.



Согласно сценарию учений, вооруженная группа в количестве 4 человек заминировала двери Главпочтамта и, угрожая огнестрельным оружием, захватила в заложники гражданских лиц. Преступники выдвинули органам власти ряд политических требований. В случае их невыполнения условные террористы угрожали ликвидировать заложников, привести в действие взрывное устройство, а также применить химическое оружие. Попытки переговоров оказались безрезультатными, в связи с чем оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



Результаты проведения учения показали готовность сил и средств оперативного штаба к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



