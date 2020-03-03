Орловские ушуисты привезли семь медалей с международного турнира В этом году турнир «Moscow wushu stars 2020» собрал порядка тысячи участников из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы и других стран.





Соревнования проходили по дисциплинам — таолу, кунг-фу, юнчуньцюань, вин-чун, тайцзицюань, а также контактных поединках саньда и туйшоу, сообщает «Орелспорт».



Результаты орловцев:



Юлия Дутикова - 1 место (тайцзицюань)



Алексей Усенков - 1 и 2 место (юнчунь)



Анна Илюшечкина - 2 место (тайцзицюань)



Наталья Кулешова - 2 место (юнчунь)



Евгения Трошина - 2 место (туйшоу)



Любовь Цапова - 3 место (туйшоу)





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



