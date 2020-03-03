Орловские ушуисты привезли семь медалей с международного турнира

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Орловские ушуисты привезли семь медалей с международного турнираВ этом году турнир «Moscow wushu stars 2020» собрал порядка тысячи участников из России, Германии, Польши, Греции, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Латвии, Литвы и других стран.
Соревнования проходили по дисциплинам — таолу, кунг-фу, юнчуньцюань, вин-чун, тайцзицюань, а также контактных поединках саньда и туйшоу, сообщает «Орелспорт».
Результаты орловцев:
Юлия Дутикова - 1 место (тайцзицюань)
Алексей Усенков - 1 и 2 место (юнчунь)
Анна Илюшечкина - 2 место (тайцзицюань)
Наталья Кулешова - 2 место (юнчунь)
Евгения Трошина - 2 место (туйшоу)
Любовь Цапова - 3 место (туйшоу)
Орловское Информбюро
3 марта 2020 года