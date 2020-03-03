Орловец завоевал бронзу Чемпионата Европы по стрельбе в командном зачете Турнир проходил в польском Вроцлаве.





Орловец Павел Голубев вместе с сибиряками Яном Эйдензоном и Александром Доронцовым стали третьими в стрельбе по движущейся мишени.



Как сообщает «Орелспорт», при выполнении упражнения Павел Голубев набрал абсолютно одинаковое количество очков при стрельбе медленно и быстро – по 266.



Победа позволила орловцу получить звание мастера спорта.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



