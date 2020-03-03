На бульваре Победы в Орле открылась выставка «Памяти достойны» Выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.





В экспозиции - материалы о жизненном пути советских офицеров и солдат, партизан, удостоенных звания Герой Советского Союза. Всего в Орловской области насчитывается 179 Героев Советского Союза и 43 полных кавалера ордена Славы Великой Отечественной войны.





Мария Семак

3 марта 2020 года



