Власти Орла планируют к 1 мая снести аварийный дом под № 68 на набережной Дубровинского Этот срок был обозначен сегодня на рабочем совещании в администрации областного центра.





Сейчас в Орле 174 многоквартирных дома имеют статус аварийных и подлежащих сносу. 18 из них расселены. 11 объектов сносу не подлежат, так как представляют историческую ценность. К их реставрации власти пытаются привлечь инвесторов, но пока в аренду за 1 рубль на полвека сдан только один такой дом. Ещё одно здание сейчас передаётся в федеральную собственность.



Что касается обычных «заброшек» - власти планируют снести в этом году восемь домов. В том числе на набережной Дубровинского.





Антон Киселёв

3 марта 2020 года



