В администрации Орла рассказали, кто может воспользоваться льготами при посещении бани

Банные услуги будут оказываться исключительно малоимущим гражданам — тем, чей доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения 9 810 рублей, для пенсионеров – 8 182 рубля. Но это еще не все условия – нужно доказать, что малоимущие граждане проживают в условиях отсутствия, временного прекращения или ограничения подачи водоснабжения.

Для получения льгот на пользование банными услугами необходимо обратиться в управление социальной поддержки администрации города Орла по адресу ул. Ленина, 23, каб. 2. Телефон для справок: 76-17-41, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



