Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Жители пожаловались - надзорные органы отреагировали. Региональная прокуратура проверит информацию о нарушении прав сироты в Троснянском районе.



- Первый на очередь - дом на Дубровинского. В Орле планируют снести ветхие дома.



- Нежные, хрупкие и успешные. Сегодня подвели итоги ежегодного конкурса «Женщина-лидер». Наша съемочная группы была на церемонии награждения победительниц.



- Орловский стрелок Павел Голубев пополнил копилку наград, завоевав бронзу на Чемпионате Европы. И это не единственное его достижение на турнире.



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Вести-Орёл

3 марта 2020 года



