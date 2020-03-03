вторник 3.03.2020 20:08:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники

По итогам исследования российского лизингового рынка за 2019 год, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», ВТБ Лизинг занял первое место по новому бизнесу и размеру портфеля в сегменте спецтехники. Также компания стала лидером по объему портфеля медицинской техники и фармацевтического оборудования и вошла в топ-2 по числу новых договоров лизинга.

По итогам 2019 года ВТБ Лизинг увеличил объем нового бизнеса в сегменте спецтехники до 18,8 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего периода. При этом доля льготного лизинга в новом бизнесе составила 14% (или 2,7 млрд рублей). На 1 января 2020 года портфель компании в этом сегменте составлял порядка 26,9 млрд рублей (рост — на 88% с начала года). 
 
«Мы видим большой потенциал по дальнейшему развитию продаж в лизинг в сегменте спецтехники. В настоящее время запущены масштабные нацпроекты, которые, безусловно, потребуют значительного роста парка оборудования в стране. К тому же с популяризацией лизинга все чаще малый и средний бизнес используют данный инструмент финансирования для реализации собственных программ технического перевооружения. Все это дает возможности для развития лизинга в стране, но при этом требует от отрасли повышения конкурентоспособности по сравнению с банковским финансированием, формирования новых, востребованных потребителем продуктов, качественного управления бизнес-процессами. ВТБ Лизинг сегодня активно развивается, постоянно расширяет и актуализирует линейку продуктовых предложений и стремится быть лидером рынка по уровню удовлетворенности наших клиентов», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг

В основном рэнкинге «Эксперт РА» ВТБ Лизинг вошел в топ-3 по объему нового бизнеса (133,2 млрд рублей) и размеру портфеля (580,1 млрд). При этом компания заняла 2 строчку в рейтинге по новому бизнесу в сегментах железнодорожной техники (48,3 млрд р.), легкового автотранспорта (33,3 млрд р.) и телекоммуникационного оборудования (3,9 млрд р.). 

По размеру портфеля ВТБ Лизинг возглавил рейтинг компаний в сегменте медицинской техники и фармацевтического оборудования (1,3 млрд р.), а также вошел в топ-2 крупнейших игроков в сегментах железнодорожной техники (282,1 млрд р.), оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (18,9 млрд р.), а также телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров (5,5 млрд р.).

В 2019 году компания заключила 33,5 тысячи новых договоров лизинга и по этому показателю вошла в топ-2 крупнейших игроков рынка. По количеству железнодорожных вагонов на 01.01.2020 ВТБ Лизинг являлся крупнейшей лизинговой компанией страны.



3 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.