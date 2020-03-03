В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных гаражей

Администрация города уведомляет владельцев десяти гаражей в переулке Южном в районе дома № 2: в случае выявления незаконного объекта будет предложен добровольный демонтаж в десятидневный срок. Если собственник отказывается от предложения о добровольном демонтаже, то строение будет снесено.

Так, готовится демонтаж металлических самовольно размещенных гаражей по ул. 1-й Посадской в районе дома №35. Владельцам предлагалось самим демонтировать гаражи в срок до 25 февраля. Теперь демонтаж тех объектов, собственники которых проигнорировали просьбу, осуществит подрядчик.

Имущество будет описано, а сама конструкция переедет на территорию Спецавтобазы, сообщает сайт городской администрации.