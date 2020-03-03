Стали известны имена победителей орловского конкурса «Женщина – лидер 2019» Победительниц чествовали сегодня в Орловском государственном академическом театре.





Орловчанок, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности, наградили благодарностями губернатора Орловской области, Орловского облсовета и Союза женщин Орловской области. Дипломы победителей областного конкурса «Женщина – лидер 2019» вручили 31 женщине.

Всего награды получили 37 орловчанок Глава региона Андрей Клычков поблагодарил всех женщин за созидательный труд, большой вклад в развитие малой родины и региона в целом. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



