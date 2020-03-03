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Стали известны имена победителей орловского конкурса «Женщина – лидер 2019»Победительниц чествовали сегодня в Орловском государственном академическом театре.
Орловчанок, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности, наградили благодарностями губернатора Орловской области, Орловского облсовета и Союза женщин Орловской области.
Дипломы победителей областного конкурса «Женщина – лидер 2019» вручили 31 женщине.
Глава региона Андрей Клычков поблагодарил всех женщин за созидательный труд, большой вклад в развитие малой родины и региона в целом. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
3 марта 2020 года