Водителей маршрута № 29 в Орле подвела инфекция Этот маршрут ввели в декабре 2019 года для обслуживания территории Заводского и Железнодорожных районов в объезд закрытого на капитальный ремонт моста Дружбы.





Орловцы на этой неделе в соцсетях жаловались на отсутствие автобусов по маршруту ул. Ливенская – Мегакомплекс ГРИНН.



По информации замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгения Гришина, ситуация возникла из-за роста заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) среди водителей, обслуживающих этот маршрут.



Ситуация постепенно выравнивается: сегодня, 3 марта, в рейс вышли пять автобусов из восьми.



Напомним, ранее жители Лужков рассказали, что новый 29-й маршрут себя не оправдал - на ожидания транспорта уходит больше времени, чем на саму поездку.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



