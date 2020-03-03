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Водителей маршрута № 29 в Орле подвела инфекция

Этот маршрут ввели в декабре 2019 года для обслуживания территории Заводского и Железнодорожных районов в объезд закрытого на капитальный ремонт моста Дружбы.


Орловцы на этой неделе в соцсетях жаловались на отсутствие автобусов по маршруту ул. Ливенская – Мегакомплекс ГРИНН.

По информации замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгения Гришина, ситуация возникла из-за роста заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) среди водителей, обслуживающих этот маршрут.

Ситуация постепенно выравнивается: сегодня, 3 марта, в рейс вышли пять автобусов из восьми.

Напомним, ранее жители Лужков рассказали, что новый 29-й маршрут себя не оправдал - на ожидания транспорта уходит больше времени, чем на саму поездку.


Орловское Информбюро
3 марта 2020 года
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