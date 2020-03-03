«Спецавтобаза» переходит на летний режим работы Сегодня глава администрации Орла Александр Муромский обратил внимание подчиненных на необходимость очистки прилотковой части улично-дорожной сети от грязи и пыли.





Как сообщил директор «Спецавтобазы» Сергея Яковенко, сейчас в ручной уборке, в том числе прилотковой части, задействованы 70 человек. Бригады работают во всех районах города.



Спецтехникой, оборудованной для уборки снега, удалять грязь и пыль невозможно, отметил Яковенко. Сейчас машины переводят на летний режим. Через 2-3 дня в рейс будут готовы выйти первые КДМ, пока же прилотковую часть убирают три «бродвея».



Обещано, что уже 5 марта дороги Орла окончательно приведут в порядок четыре поливомоечные машины. Если погода позволит.



Александр Муромский отметил, что уборку дорог и тротуаров необходимо усиливать, а основную часть работ проводить в ночное время суток, чтобы не мешать водителям и пешеходам. Особое внимание предстоит уделить уборке тротуаров с помощью малой механизации, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



