вторник 3.03.2020 20:08:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Кромской районный суд отпраздновал новоселье


Судебная система России постоянно совершенствуется. Это сказывается и на условиях работы. Как пояснил начальник управления судебного департамента в Орловской области Борис Величкин, в частности, с прошлого года было введено рассмотрение дел с участием присяжных заседателей. Это потребовало переустройство зала судебных заседаний, отдельных помещения для заседаний присяжных.

В новом здании Кромского районного суда три зала судебных заседаний: два зала предназначены для рассмотрения уголовных дел и один зал - для гражданских. Два зала оснащены конференцсвязью, которая позволит, например, допрашивать осужденных, находящихся в колонии. Здание имеет два этажа вверх и один цокольный. На нижнем этаже разместился архив и камеры временного содержания для подсудимых, находящихся под арестом.

Как сообщила председатель Орловского областного суда Елена Суворова, планируется приведение в надлежащий вид здания Дмитровского районного суда. Там на 2021 год запланирован капитальный ремонт. Также планируется переезд в новое здание Свердловского районного суда.


Оксана Гранн
3 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.