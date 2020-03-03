Кромской районный суд отпраздновал новоселье

Судебная система России постоянно совершенствуется. Это сказывается и на условиях работы. Как пояснил начальник управления судебного департамента в Орловской области Борис Величкин, в частности, с прошлого года было введено рассмотрение дел с участием присяжных заседателей. Это потребовало переустройство зала судебных заседаний, отдельных помещения для заседаний присяжных.



В новом здании Кромского районного суда три зала судебных заседаний: два зала предназначены для рассмотрения уголовных дел и один зал - для гражданских. Два зала оснащены конференцсвязью, которая позволит, например, допрашивать осужденных, находящихся в колонии. Здание имеет два этажа вверх и один цокольный. На нижнем этаже разместился архив и камеры временного содержания для подсудимых, находящихся под арестом.



Как сообщила председатель Орловского областного суда Елена Суворова, планируется приведение в надлежащий вид здания Дмитровского районного суда. Там на 2021 год запланирован капитальный ремонт. Также планируется переезд в новое здание Свердловского районного суда.





Оксана Гранн

3 марта 2020 года



