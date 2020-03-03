На Орловщине определили победителей конкурса «Человеческий фактор» Завершился региональный этап Всероссийских соревнований студенческих добровольческих отрядов. Площадкой для состязаний стала 5-я пожарно-спасательная часть города Орла.





Понятие «золотого» часа в экстренной медицине и спасательном деле возникло сравнительно недавно. Практика показывает: эффективная доврачебная помощь пострадавшим в течение первых 60 минут увеличивает их шансы на выживание вдвое. Здесь и выходит на первый план человеческий фактор: кто первым окажется рядом с потерпевшим, что он знает и умеет, каковы его навыки первой помощи и психологической поддержки.



Соревнование проходило в форме тестирования. Участники должны были ответить на вопросы по психологии и медицине. Время, затраченное на выполнение всех заданий, учитывается как в личном зачете, так и при подсчете групповых баллов в определении команды-победителя.



Соревнования, считают в МЧС, не только повод назвать лучших, но и подходящий стимул повысить уровень знаний и умений состязающихся. Волонтеры из 11 студенческих команд в ходе конкурса приобрели знания о работе профессиональных спасателей. Действия в непригодной для дыхания среде - та сфера, куда добровольцы обычно не допускаются, но пожарные посвятили своих помощников в тонкости газодымозащиты.



Победительницей соревнований стала команда «Экстренный вызов» Орловского государственного университета. Второе и третье места также заняли команды, представлявшие этот вуз – студенческий спасательный отряд «Спасатель» и «СЛРмун».





Иван Суверин

3 марта 2020 года



