В Орле продолжат ремонтировать улицы частного сектора асфальтогранулятом В минувшем году асфальтовую крошку, снятую с дорог Орла в рамках использовали для отсыпки улиц частного сектора. Привести в пригодное для проезда состояние удалось 35 дорог.





Работа будет продолжена в 2020 году. По предварительным подсчётам УКХ Орла, с 11 объектов будет снято около 12 тыс. тонн асфальтогранулята. Весь этот объем будет направлен в частный сектор. Александр Муромский поручил уже сейчас начинать формировать перечень объектов, которые острее всего нуждаются во внимании, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



