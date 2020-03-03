Кому налево можно?

Администрация областного центра и отдел ГИБДД по городу Орлу пришли к совместному решению по устранению места концентрации ДТП на Кромском шоссе. Инспекторы настояли на нескольких инженерных изменениях. Проехать регулируемый перекресток у дома № 4 - ТМК «Гринн» - теперь можно будет не во всех направлениях.

Пересмотреть схему движения по Кромскому шоссе у инспекторов были весьма веские причины. В 2019 году перекресток попал в десятку самых аварийных мест в городе. В ДТП помимо легковых машин неоднократно попадал маршрутный транспорт.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «За прошедший год на этом регулируемом перекрестке произошло 8 ДТП, в результате которых один человек погиб и восемь получили ранения. Было установлено, что ДТП происходят при левостороннем повороте».

Ограничить количество левых поворотов на перекрестке - таким в Госавтоинспекции увидели естественное решение этой проблемы.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «В настоящее время запрещен левосторонний поворот со стороны поселка Знаменка. Можно двигаться только в прямом направлении либо направо. Те, кто хочет посетить торговый комплекс, могут воспользоваться левым поворотом на Кромском шоссе, 23, либо с правым поворотом - через парковку».

Знак «Движение по полосам», предписывающий левому ряду только прямой проезд, уже появился на Кромском шоссе со стороны Знаменки Орловской. Вот только установлен он в отдалении от дороги, и как следствие, остается незамеченным для большинства водителей, которые по-старинке, намерены свернуть налево.

Большинству водителей, едущих со стороны центра, левый поворот здесь не возбраняется. Запрет «налево», по мысли инспекторов, должен коснуться лишь водителей маршруток.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «При направлении из города левосторонний поворот ограничен только общественному транспорту. Теперь общественный транспорт идет с правым поворотом на Кромском шоссе, 23 и также перпендикулярно выезжает по своему маршруту».

Впрочем, пока никаких знаков, ограничивающих маневры автобусов, на перекрестке нет. Возможно, не все работы успели закончить.

Дисциплину и уважение к новым дорожным знакам будут укреплять экипажи ДПС. Перекресток может стать местом интенсивных полицейских рейдов.

Последней из улиц, где из-за высокой аварийности городские власти предприняли значительные изменения, стала Васильевская. Добавлено освещение, кронированы деревья и кустарники. Знаки «40» грозят лихачам фотофиксацией.