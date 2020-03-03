В Орле планируют возобновить ремонт дорог

Пока возможен только ямочный.

Как отмечает сайт городской администрации, погодные условия пока не позволяют развернуть глобальные дорожные работы, но есть возможность латать ямы литым асфальтом. Эту работу делают две бригады «Спецавтобазы».



Сейчас работы ведутся на переулке Маслозаводском, затем бригады перейдут на Красный мост.



Глава администрации Александр Муромский поручил в приоритетном порядке привести в порядок тротуары, на неудовлетворительное состояние которых указали активисты ОНФ. Также пристальное внимание стоит уделить подходам к объектам соцкультбыта: поликлиникам, школам, детским садам.