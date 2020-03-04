В четыре сельских поселения Орловского района в этом году придет благоустройство Контракты на ремонт дворов уже заключены. К работам подрядчики должны приступить с 1 апреля.





В сёлах Плещеево и Лаврово, в деревне Шепино и в поселке городского типа Знаменка запланированы асфальтирование, обустройство тротуаров и освещения, озеленение, а также установка скамеек и урн. По контракту, срок исполнения работ - до 1 августа. Гарантию подрядчик дает на пять лет.





Надежда Невматулина

4 марта 2020 года



