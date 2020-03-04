О противоправных действиях коллекторов можно сообщить в службу судебных приставов

В ФССП напоминают: работа сотрудников организаций, которые занимаются возвратом долгов, строго регламентируется федеральным законом.

С 2017 года взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в госреестр. Поэтому, если общение и действия кредиторов с клиентами-должниками выходят за допустимые рамки, это нарушение законодательства, которое предполагает административную ответственность. Граждане в этом случае вправе обращаться в службу судебных приставов. В заявлении необходимо изложить суть обращения, приложив к нему фото-, видео-, аудиоматериалы, скриншоты, детализацию звонков.