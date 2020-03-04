В Орле начинается набор в студотряды История движения началась еще в СССР. В современной России новую жизнь оно получило в начале 2000-х. И сегодня в нашем регионе к движению примкнули сотни парней и девушек.





Тех, кто хочет приобрести новые знакомства и профессиональные навыки, посмотреть Россию и при этом заработать ждут 5 марта на собрание с кандидатами. Оно пройдет в фундаментальной библиотеке. Начало в 18:00.



В этом году набор ведется по нескольким направлениям: педагогический отряд, отряд проводников, сервисный, строительный, сельскохозяйственный и отряд спасателей.





Надежда Невматулина

4 марта 2020 года



