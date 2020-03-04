Стебель должен быть длинным До главного праздника весны и всех женщин мира осталось четыре дня. В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, как выбрать тюльпаны.





Как рекомендуют специалисты, стебель должен быть длинным и упругим. Лепестки не должны быть потемневшими или подсохшими - это признаки того, что цветок был срезан давно. А бутоны, советуют специалисты, не должны быть распустившимися или перетянутыми резинками. И ещё одна подсказка при выборе тюльпанов: возьмите цветок в руки и слегка его потрясите. Если слышен своеобразный хруст, значит, он свежий и долго будет радовать своим видом.





Надежда Невматулина

4 марта 2020 года



