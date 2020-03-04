Сегодня в Орле пройдет третий матч плей-офф студенческой лиги ВТБ Баскетболисты ОрелГУ примут у себя студентов из Кирова.





Игра состоится на площадке спорткомплекса на улице Скворцова. Итог этой встречи даст ответ на вопрос: сможет ли команда опорного университета принять участие в «Финале восьми».



Напомним, первые два матча между этими командами состоялись в Кирове. Итог - на счету орловцев одна победа и одно поражение.



Начало матча сегодня в 17:00.





Надежда Невматулина

4 марта 2020 года



