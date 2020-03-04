В Орле планируют высадить липы и клёны Всего планируется высадить пять тысяч саженцев. Работы начнутся в апреле — после того, как пройдут торги.





Вероятнее всего, работами по озеленению, как и раньше, займётся «Зеленстрой». Он же, согласно муниципальному контракту, будет в дальнейшем ухаживать за посадками, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



