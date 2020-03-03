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В Орле можно арендовать за 1 рубль 10 домов-объектов культурного наследия


Возможность взять в аренду старинный дом, получивший статус объекта культурного наследия, за 1 рубль в год появилась в 2019 году. Тогда на торги выставили 11 зданий. Одно из них, дом №36 по ул. Карачевской («Дом жилой XIX в.»), уже обрело арендатора, сообщает сайт городской администрации.
 
По условиям договора, инвестор арендует здание на 49 лет. В течение первых семи лет он должен произвести работы по сохранению объекта культурного наследия, включая разработку и согласование проектной документации в соответствии с заданием, выданным уполномоченным органом в сфере сохранения объектов культурного наследия.
 
Список 10 объектов, предлагаемых в аренду за один рубль в год:
 
  • ул. Старо-Московская, 55 («Дом Лобанова»);
 
  • ул. Гагарина, 28 («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Карачевская, 44А («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Карачевская, 30 («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 5 («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 7 («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 9 («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Московская, 55 («Дом жилой, XIX в.»);
  • ул. Розы Люксембург, 15а (здание бывшей пожарной части);
  • ул. Октябрьская, 1 («Дом жилой, XIX в.», «Дом Лизы Калитиной»).



Орловское Информбюро
3 марта 2020 года
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