В Орле можно арендовать за 1 рубль 10 домов-объектов культурного наследия

Возможность взять в аренду старинный дом, получивший статус объекта культурного наследия, за 1 рубль в год появилась в 2019 году. Тогда на торги выставили 11 зданий. Одно из них, дом №36 по ул. Карачевской («Дом жилой XIX в.»), уже обрело арендатора, сообщает сайт городской администрации. По условиям договора, инвестор арендует здание на 49 лет. В течение первых семи лет он должен произвести работы по сохранению объекта культурного наследия, включая разработку и согласование проектной документации в соответствии с заданием, выданным уполномоченным органом в сфере сохранения объектов культурного наследия. ул. Старо-Московская, 55 («Дом Лобанова»); ул. Гагарина, 28 («Дом жилой, XIX в.»); ул. Карачевская, 44А («Дом жилой, XIX в.»); ул. Карачевская, 30 («Дом жилой, XIX в.»); ул. Салтыкова-Щедрина, 5 («Дом жилой, XIX в.»); ул. Салтыкова-Щедрина, 7 («Дом жилой, XIX в.»); ул. Салтыкова-Щедрина, 9 («Дом жилой, XIX в.»); ул. Московская, 55 («Дом жилой, XIX в.»); ул. Розы Люксембург, 15а (здание бывшей пожарной части); ул. Октябрьская, 1 («Дом жилой, XIX в.», «Дом Лизы Калитиной»). Список 10 объектов, предлагаемых в аренду за один рубль в год:





Орловское Информбюро

3 марта 2020 года



