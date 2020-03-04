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Кладбища Орла приведут в порядок

Определен подрядчик, который будет собирать, вывозить и утилизировать мусор.


Жители Орла нередко жаловались в администрацию города, что в местах захоронений появляются настоящие свалки. Это проблема касалось Лужковского, Иоанно-Богословского и других кладбищ. Как отметили в администрации Орла, такая ситуация складывалась из-за того, что долго отлаживалась система взаимодействия с региональным оператором. Теперь же мусор уберут, а за работой подрядчика будет вестись строгий контроль
 
Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Сейчас задача подрядчика вывезти в течение марта вывезти практически весь объем мусора с общественных кладбищ, чтобы к празднику Пасхи наши общественные места захоронений были в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии».



Мария Семак
3 марта 2020 года
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