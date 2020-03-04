Кладбища Орла приведут в порядок Определен подрядчик, который будет собирать, вывозить и утилизировать мусор.





Жители Орла нередко жаловались в администрацию города, что в местах захоронений появляются настоящие свалки. Это проблема касалось Лужковского, Иоанно-Богословского и других кладбищ. Как отметили в администрации Орла, такая ситуация складывалась из-за того, что долго отлаживалась система взаимодействия с региональным оператором. Теперь же мусор уберут, а за работой подрядчика будет вестись строгий контроль Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Сейчас задача подрядчика вывезти в течение марта вывезти практически весь объем мусора с общественных кладбищ, чтобы к празднику Пасхи наши общественные места захоронений были в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии».





Мария Семак

3 марта 2020 года



