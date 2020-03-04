Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Был в лидерах по количеству ДТП. За год 8 аварий на одном и том же участке. Городские власти совместно с ГИБДД приняли меры для решения проблемы.

- Для орловской «Спецавтобазы» закупят новую технику. Финансирование составит более 63 млн рублей.

- Простор для правосудия. В Кромском районе открыли новое здание суда.

- Руководителям цветы! Сегодня в Орле наградили победительниц ежегодного конкурса «Женщина-Лидер».



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Вести-Орёл

3 марта 2020 года



