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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Был в лидерах по количеству ДТП. За год 8 аварий на одном и том же участке. Городские власти совместно с ГИБДД приняли меры для решения проблемы.
- Для орловской «Спецавтобазы» закупят новую технику. Финансирование составит более 63 млн рублей.
- Простор для правосудия. В Кромском районе открыли новое здание суда.
- Руководителям цветы! Сегодня в Орле наградили победительниц ежегодного конкурса «Женщина-Лидер».
Вести-Орёл
3 марта 2020 года