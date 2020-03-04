В Орле горела квартира в девятиэтажке ЧП произошло накануне в половине девятого вечера.





В 20:26 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном доме на улице Планерной в городе Орле. Пожарными были спасены 15 человек, эвакуированы восемь человек. В результате пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже сгорели два матраса, выгорели обои, квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали семь раз, из них один выезд – на ликвидацию пожара и семь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



