Шел по дороге – попал под колеса В Орле был сбит пешеход.





3 февраля в 15:40 водитель, управляя Kia Cerato, следовал по пер. Воскресенскому и в районе дома № 7 произошел наезд на мужчину, который находился на проезжей части дороги без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход получил повреждения, от медицинской помощи отказался.



За прошедшие сутки дни на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.





Орловское Информбюро

4 марта 2020 года



